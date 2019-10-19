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Можете почати з пологового: Комаровський розповів, як привчити дитину до горщика

STYLERПерсони    19.10.2019 - 21:50
Можете почати з пологового: Комаровський розповів, як привчити дитину до горщика
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський порадив батькам поберегти нерви і сили

Доктор Комаровський розповів, коли починати привчати дитину до горщика, і як зробити цей складний процес, природним. Про це іменитий педіатр розповів на своїй сторінці в Instagram.

До Євгена Комаровського звернулися батьки малюка з питанням, чи є сенс в ранньому висаджуванні, яке практикують деякі батьки.

На думку педіатра, фізіологія дитини влаштована так, що контроль сечовипускання і дефекації настає в період з 22 до 30 місяців, тобто від 1 року 10 місяців і до 2,5 років.

Можете почати з пологового: Комаровський розповів, як привчити дитину до горщика

Комаровський розповів, як привчити дитину до горщика (фото: proofed.com)

Тим не менш, багато батьків вперто починають намагатися прищепити цей навик, що допомагає заощадити на підгузках, ледь не з пологового будинку.

Доктор Комаровський ж стверджує, що раннє висаджування - це зайва трата часу і нервів. І малюка не варто привчати до горщика раніше 18 місяців. Тільки після півторарічного віку цей процес може пройти легко і без проблем.

Педіатр впевнений, що раннє висаджування являє собою всього-навсього зайві витрати часу і емоцій батьків.

"Якщо вам хочеться раніше - вам ніхто не забороняє. Починайте хоч прямо в пологовому будинку. Як проводити ваш час, вирішуєте тільки ви", - резюмував доткор Комаровський.

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Новини України Євген Комаровський
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