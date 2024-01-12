"Можешь немного тише?" Акушерка шокировала фразами, которые мужчины говорят женам во время родов

Акушерка роддома поделилась видео в TikTok с возмутительными фразами мужчин, которые они говорят женам во время того, как те рожают. Этот ролик мгновенно стал вирусным.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Metro.
Комментарии мужчин варьируются от бессмысленных до откровенно пренебрежительных, таких как вопрос, действительно ли во время родов женщине больно?
Свой ролик медсестра подписала так "Вы видите и слышите сумасшедшие вещи, происходящие во время родов".
Что говорят мужчины время родов:
На это видео отреагировало много женщин. Одна написала "Адвокат по вопросам развода будет стоять у меня в течение часа". Другая пользователька прокомментировала "Мужчинам, которые просят наложить дополнительный шов, следует зашить губы. Посмотрим, как им это понравится".
Зато один мужчина написал "Я разочарован представителями своего пола".
@anna.the.nurse You see and hear some crazy things working in labor and delivery. Feel free to share your shocking stories. #babydaddyproblems #babydaddy #toxic #laboranddelivery #pregnant #pregnancy #thirdtrimester #birthplan #newmom Toxic - Britney Spears
Раньше мы писали о том, что актриса спросила у украинок, как лучше рожать - естественно или с помощью кесарева сечения? Вот что ответили женщины.
Читайте также о том, как беременным получить финансовую помощь.