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Может вызвать серьезные последствия. Комаровский назвал людей, которым нельзя посещать бани

Чем вредны бани и сауны (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Зима - это период, когда люди довольно часто ходят в бани и сауны. В большинстве случаев это полезный для здоровья вид досуга, однако не всем он показан.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube-канале Евгения Комаровского рассказывает, как бани и сауны могут навредить.

Почему баня может быть опасна

Риск травмирования при неадекватном поведении. Часто бывает, когда люди приходят в баню или сауну под хмельком или с алкоголем. Это рискованно, поскольку вы можете упасть, травмироваться, обжечься и т. д.

Риск обезвоживания. Высокая температура, интенсивное потоотделение в течение большого промежутка времени, потеря жидкости - это может привести к сгущению крови и повышенному тромбообразованию. Поэтому не забывайте пить воду, повышать температуру постепенно и готовиться к походам в баню.

Очистка от токсинов. Железа потоотделения образует воду в организме. Однако у нее нет функции очищения, поэтому она не может "вытащить" из крови токсины и т. п.

Действие на мужскую фертильность. Некоторые исследования показали, что посещение сауны по меньшей мере два раза в неделю мужчиной оказывает негативное влияние на активность сперматозоидов.

Риски для АД. Резкое изменение температур может способствовать быстрому повышению давления АД. А если у вас хронически низкое АД, то во время посещения саун и бань вы можете ощущать головокружение и т. д.

Последний риск связан с мифами вокруг посещения саун и бань. К примеру, потеря веса. Комаровский объясняет, что вес после бани может быть меньше из-за обезвоживания.

Кому вообще нельзя посещать сауну

Комаровский выделяет следующие группы:

  • люди с серьезными заболеваниями органов дыхания
  • беременные женщины
  • люди, страдающие эпилепсией
  • люди с низким и высоким артериальным давлением

Кроме того, бани и сауны не могут быть совмещенны с употреблением алкоголя, наркотиков, седативных средств и транквилизаторов.

 

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міфилазніКомаровский