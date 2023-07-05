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Может вызвать рак? Комаровский рассказал всю правду о самом популярном заменителе сахара (видео)

Чем вредны сахарозаменители (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Сегодня сахарозаменители пользуются большой популярностью, ведь было проведено не одно исследование, показавшее негативное влияние сахара на организм. Однако оказывается, что заменители могут быть в разы опаснее.

Об этом рассказал доктор Комаровский на своем YouTube-канале.

О каком сахарозаменителе идет речь

Международное агентство по исследованию онкоболезней при ВОЗ заявило, что подсластитель и заменитель сахара аспартам является возможным источником канцерогенов.

Аспартам - это один из самых распространенных в мире искусственных подсластителей. При этом аспартам используют в качестве заменителя сахара и в пищевой промышленности в качестве добавки Е951.

Особенность аспартама в том, что его калорийность идентична с калорийностью белого сахара, однако заменитель в 200 раз слаще.

По словам специалиста, сегодня ни у одной страны или компании в мире нет патента на производство аспартама, поэтому каждый может свободно это делать.

Более того, сахарозаменитель входит в состав более 6 000 популярных продуктов питания: сладкие напитки, жевательные резинки без сахара, разновидности чая и растворимого кофе, десерты, йогурты, лекарства и даже БАДы.

Чем может быть опасен аспартам

По предварительным заявлениям, в июле будет обновлен список канцерогенов от ВОЗ. Теперь туда планируют добавить и аспартам.

Однако доктор Комаровский отмечает, что решение международного агентства не означает высокий уровень доказательности. Следует отметить, что канцерогенность аспартама называют вероятной.

К слову такую же классификацию дают и развитию рака от использования мобильных телефонов.

То есть окончательного решения по опасности для здоровья этого сахарозаменителя нет.

Вместе с тем, эксперт добавляет, что потребление белого сахара в больших количествах может приводить к ожирению, которое в свою очередь является стопроцентным фактором для развития рака различных органов. В результате ожирения могут развиться и другие болезни, например сахарный диабет или заболевания сердца.

Поэтому следует научиться делать правильный выбор и соблюдать баланс в питании.

Раньше мы рассказывали, какие продукты по версии Комаровского помогают продлить жизнь.

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Евгений Комаровский