"Может делать что угодно": 66-летняя Шэрон Стоун удивила сеть "обнаженным" фото

Шерон Стоун, которая недавно показала своего приемного сына, удивила сеть смелым контентом. Так, она поделилась снимком, на котором позировала в одном белье.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
На опубликованном в сети кадре звезда предстала во время занятия живописью. 66-летняя американская актриса занималась любимым делом, в то время как ее сфотографировал кто-то со спины.
"Иногда мне просто нужно перейти от бассейна к живописи", - отметила Шэрон в подписи к фотографии.
Тем временем подписчики не стали медлить с комментариями и засыпали селебрити комплиментами. Они отметили, что та отлично выглядит в свои 66 лет. Вот как отреагировали пользователи:
В прошлом Шэрон уже показывала, как занимается написанием картин с помощью баллончиков с краской. Тогда на одном из кадров она позировала с респиратором на лице при создании нового рисунка.
Впервые актриса увлеклась рисованием в период коронавируса. И это занятие ей так понравилось, что в марте прошлого года в Лос-Анджелесе прошла первая выставка картин знаменитости под названием SHEDDING.
Напомним, американская актриса больше всего запомнилась поклонникам как звезда фильма "Основной инстинкт", где она сыграла писательницу Екатерину Траммел.
За свою карьеру Стоун снялась в довольно горячих и откровенных киноработах, в числе которых ленты "Перекресток", "Казино", "Последний танец" и другие.
Киноамплуа Шэрон отражают образы сексуальных, независимых, роковых женщин и аристократок с высоким уровнем интеллектуальной рефлексии, и это нравится далеко не каждому зрителю.