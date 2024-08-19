"Может иметь неисправимые последствия". Парикмахер "разнесла" популярную процедуру в салонах красоты

Что думает парикмахер об "озонотерапии для волос"

"Вспоминаем географию, вспоминаем, что польза озонового слоя для человека в том, что он окутывает земной шар и защищает его от уничтожающего действия ультрафиолетовых лучей, чтобы мы не сгорели. Ну и благодаря озону небо голубое. Именно этим и манипулирует бьюти индустрия: мы слышали из школы, что озон - это положительно, поэтому и наживка озонотерапии "заглатывается" клиентом", - сообщила Руслана.



Эксперт объяснила, что озон - это модификация кислорода, который является сильным окислителем, ядовитым для человека. И если в кожу головы ввести чрезмерное количество озона, это может привести к непоправимым последствиям. Вместо волшебного действия на волосы, можете получить тотальное повреждение волосяных фолликул.

Она отметила, что FDA не одобряет использование озонотерапии, ведь у этой процедуры нет известного полезного медицинского применения. Также недостаточно исследований, чтобы понять все потенциальные побочные эффекты.

"Озонотерапия - очередная новинка, которая не заменит базового ухода, лишь создаст временную иллюзию для клиента, чтобы он пришел еще раз и еще раз в салон. Я не имею ничего против посещения салона, вы не подумайте! Я только за, чтобы женщина в салоне красоты релаксировала и вдохновлялась, чтобы баловала себя", - рассказала эксперт.

"Но я яростная противница разрушения волос и выкачки денег на ненужные процедуры. Поэтому мне идея озонотерапии, мягко говоря, не по душе", - добавила парикмахер.