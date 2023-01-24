Может, хоть перед иностранцами будет стыдно? Укрзализныця опозорилась с дорогущим купе

По словам пассажира, она заплатила за билет в купейном вагоне поезда 054Ш Одесса – Днепр свыше 700 гривен. И каково же было ее удивление, когда она увидела грязное белье.

Женщина жалуется, что комплекты никто не стирает, в лучшем случае они проходят термообработку перед последующим использованием.

"За что вы взимаете плату отдельной услугой в цене билета? На фото наволочка из комплекта белья в купейном вагоне поезда 054Ш Одесса-Днепр. Бумажная салфетка на ней – как образец белого цвета. Простыни такие же.

Видно, что белье не стирается вообще, а только проходит термообработку. Вижу, что придется ездить со своим бельем, чтобы не рисковать здоровьем", – жалуется пассажир на качество сервиса.

Фото: facebook.com/natasha.polishchuk.72

Она добавила, что в соседнем купе ехали американцы.

"Может вам хоть перед иностранными гостями будет стыдно? Их много приезжает теперь. А вы так позоритесь", – возмутилась Наталья.

В комментариях представители УЗ быстро отреагировали, извинившись, за ситуацию, которая сложилась, и пообещали разобраться.