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В Минздраве рассказали, какая смертельная болезнь грозит Херсонской области после подрыва Каховской дамбы

Фото: Херсонской области угрожает холера (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

После подрыва Каховской ГЭС оккупантами в Херсонской области существует риск возникновения инфекционных заболеваний. Речь идет о группах острых кишечных инфекций, включая холеру.

Об этом украинцев предупреждает Минздрав.

С чем связано опасность

Опасность связана с качеством питьевой воды. Дело в том, что подтопление таких объектов, как кладбища, уборные, поля, свалки, несут в себе риск распространения возбудителей вирусных гепатитов, гельминтозов и других острых инфекционных заболеваний.

В Минздраве сообщили, что на сегодняшний день в Украине достаточно лекарственных диагностических средств, чтобы продиагностировать любые острые кишечные инфекции.

"Мы не исключаем, что среди инфекционных заболеваний после ухода воды могут возникать точечные случаи холеры. С нашей стороны соответствующий контроль усилен и сделан все возможное, чтобы таких случаев не произошло. Система здравоохранения готова к реагированию", - сообщил замминистра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

В Херсонскую и Николаевскую области уже перераспределены бактерицидные таблетки и средства для обеззараживания питьевой воды.

Что такое холера

Холера – это острая диарейная инфекция, возникающая при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139. Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через пищу и при бытовых контактах. Без должного лечения может привести к смерти.

Инкубационный период длится от нескольких часов до пяти дней. Болезнь обычно начинается остро и приводит к резкому обезвоживанию организма.

Напомним, что Комаровский назвал главную угрозу для здоровья украинцев после подрыва Каховской ГЭС.

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