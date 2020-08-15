У МОЗ пояснили, як пройти тест на COVID-19 при перших симптомах

Коронавірус часто переносять без будь-яких ускладнень. При цьому українці, у яких спостерігаються симптоми COVID-19, повинні в обов'язковому порядку пройти тест. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо у вас є симптоми коронавірусної хвороби, не треба відразу їхати через все місто в лабораторію, а треба звернутися саме до сімейного лікаря, щоб була відправлена відповідна бригада і вам був зроблений тест", - прокоментував експерт.

При цьому, за словами Степанова, тестуються також всі люди, які є контактними з хворою особою. До оголошення результатів тестування вони всі без винятків і в обов'язковому порядку повинні знаходитися в самоізоляції.

"Також ми тестуємо, з певною періодичністю, медичних працівників, службовців Національної гвардії, працівників Національної поліції і прикордонної служби", - прокоментував глава МОЗ.

Крім того, цю процедуру повинні проходити люди, які йдуть на госпіталізацію. За словами Степанова, на даний момент охоплена максимальна кількість людей, яким необхідно проводити тестування в умовах пандемії.

До речі, заразитися вірусом можна повітряно-крапельним шляхом, перебуваючи в безпосередній близькості від людини з COVID-19, або в результаті перенесення вірусу руками з зараженої поверхні на слизові оболонки очей, носа або рота.

Нагадаємо, що вчені запропонували лікувати COVID-19 за допомогою радіотерапії.

Ми писали про те, скільки коштує лікування від COVID-19 в Україні.

А також про те, що МОЗ планує відновити виробництво вакцин в Україні.