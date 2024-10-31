RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

"Мои концерты не для вас": Лобода выгнала из зала поклонницу Путина

Фото: Лобода выгнала из зала поклонницу Путина
Автор: Александр Мороз

Певица Светлана Лобода не захотела видеть в зале зрительницу, отказавшуюся осудить вторжение России в Украину. К такому шагу артистка прибегла к собственному концерту в Ереване.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу певицы.

Видео с общением с поклонницей политики диктатора Владимира Путина быстро распространилось в соцсетях. Как видно на записи, Loboda во время выступления пригласила на сцену женщину по имени Юлия, которая, как оказалось, приехала из России.

 

@lobodainfor Скандал на концерте Лободы в Ереване. #лобода #loboda #ukraine #україна #украина #ереван #армения оригинальный звук - LOBODA

 

На просьбу Лободы осудить российскую агрессию зрительница ответила отказом.

После этого Светлана решительно указала Юлии на выход: "Вы вне политики? Если вы пришли на мой концерт, то должны поддерживать мою позицию. Если нет – вам лучше уйти, говорить дальше я не буду".

Певица также подчеркнула, что ее концерты открыты только для тех, кто поддерживает мир, а не войну, и в очередной раз подчеркнула, что российские власти должны прекратить агрессию против Украины и геноцид украинского народа.

Напомним также, что Светлана Лобода значительную часть средств от своей творческой деятельности направляет на помощь украинцам, пострадавшим от российского вторжения. Недавно она построила новый дом для семьи медсестры из "Охматдета", чей дом был разрушен россиянами в 2022 году в селе Шпитьки под Киевом. Стоимость строительства составила 2 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛободаАрмения