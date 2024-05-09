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"Моя любовь": пиарщица Танчинца подтвердила роман с певцом и разозлила сеть

Сеть бурно отреагировала на новое сообщение пиарщицы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец и его пиарщица Юлиана Корецкая удивили сеть. На фоне слухов о романе девушка рассказала о своих чувствах к артисту.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, который был размещен в Instagram.

С чего все началось

Так, Корецкая решила публично поздравить Танчинца с днем рождения. Паре уже несколько месяцев приписывали роман, а слова пиарщицы только подтвердили то, о чем все говорили.

"Главный герой моего фильма. Твой талант вдохновляет миллионы, а мне посчастливилось вдохновлять Тебя. С днем рождения, моя такая искренняя и безграничная любовь", - написала она.

Также девушка разместила романтическое фото с певцом. На нем она и Танчинец позируют рядом,

На этот пост отреагировал и сам артист. Он тоже решил публично показать свои романтические чувства.

"Ты моя любовь!" - написал он.

Танчинец и Корецкая (фото: instagram.com/yuliana_koretska)

Как реагирует сеть

В комментариях юзеры начали осуждать поступок пиарщицы и певца. При этом пользователи хейтят Танчинца за то, что он якобы "променял" жену на молодую избранницу. Они пишут: "Еще один бред.. Бросать семью ради младшей девчонки, фу".

"Мдаа... Такая красивая, нежная жена была у вас, такие красивые и взрослые были вместе. Не верится, что таких шикарных женщин бросают, но ни капли не жалею ее, она достойна большего!" - написала еще одна фанатка.

На этот комментарий решил ответить Танчинец. Он отреагировал на хейт и попытался "держать удар".

"Это правда - мы все достойны большего! Не беспокойтесь, все у всех будет хорошо. Вам желаю того же!" - написал певец.

Танчинец и его пиарщица (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Что известно о личной жизни Танчинца

Певец прожил почти 15 лет в браке со своей избранницей Анной. У пары есть двое детей - сын и дочь. И осенью прошлого года Танчинец объявил о разводе с женой.

Танчинец и его бывшая супруга (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Затем начали появляться слухи о том, что артист закрутил роман со своей молодой пиарщицей. Но долгое время Танчинец никак это не комментировал.

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