Речевые ошибки и слова-паразиты: какие 25 выражений мы говорим ежедневно неправильно

Языковеды обнаружили, какие слова-паразиты чаще всего используются украинцами в повседневном общении. Эти языковые злоупотребления могут искажать правильное использование языка и мешать его чистоте.

Какие ошибки чаще всего допускают украинцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Superprof .

Суржик в речи - это не только проблема, которая возникает из-за неправильного перевода, но и из-за смешения украинских и русских элементов.

Это явление распространено во всех регионах Украины, а некоторые слова становятся неотъемлемой частью повседневной речи.

Лексика, пришедшая из другого языка, в частности из русского, может заметно искажать украинский язык, делая его менее выразительным и национальным.

Вот некоторые распространенные слова-суржики, которые стоит заменить на правильные украинские варианты:

Приймати участь - брати участь

На протязі - протягом

Співпадати - збігатися

Діючий закон - чинний закон

Клітчаста тканина - картата тканина

Здати іспит - скласти іспит

Співпадіння - збіг

Під відкритим небом - просто неба

Позоритися - осоромитися

Уборка - прибирання

Що таке - що сталося

Мусор - сміття

Рибалка (як процес) - риболовля

Рибак (особа) - риболов, рибалка

Пробка (матеріал) - корок

Адрес - адреса

Гладити (білизну) - прасувати

Багаточисельний - численний

Срок - термін

Оптом - гуртом

Зря - надарма, даремно

Все рівно - все одно, однаково

По поводу - з приводу

Однако это не только лексика, которая нуждается в корректировке. Суржик также проявляется в грамматических ошибках, в частности в выборе неправильных падежных форм. Например:

"я звертаю увагУ", но "не звертаю увагИ"

"я їм борщ", но "не їм борщУ"

"я слухаю музику", но "не слухаю музикИ".

Не забываем и о звуковых ошибках: замена звуков, присущих русскому языку, на украинские. Например, мы можем слышать словосочетание "канфєта 'Бєлочка'".

В украинском языке правильно будет сказать "цукерка 'Білочка'". Или же вместо "телевізор" - "тєлєвизор". Подобные произношения свидетельствуют о влиянии русского языка на украинский.