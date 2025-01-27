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Речевые ошибки и слова-паразиты: какие 25 выражений мы говорим ежедневно неправильно

Понедельник 27 января 2025 08:00
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Речевые ошибки и слова-паразиты: какие 25 выражений мы говорим ежедневно неправильно В каких словах и выражениях на украинском мы ежедневно делаем ошибки (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Языковеды обнаружили, какие слова-паразиты чаще всего используются украинцами в повседневном общении. Эти языковые злоупотребления могут искажать правильное использование языка и мешать его чистоте.

Какие ошибки чаще всего допускают украинцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Superprof.

Суржик в речи - это не только проблема, которая возникает из-за неправильного перевода, но и из-за смешения украинских и русских элементов.

Это явление распространено во всех регионах Украины, а некоторые слова становятся неотъемлемой частью повседневной речи.

Лексика, пришедшая из другого языка, в частности из русского, может заметно искажать украинский язык, делая его менее выразительным и национальным.

Вот некоторые распространенные слова-суржики, которые стоит заменить на правильные украинские варианты:

  • Приймати участь - брати участь
  • На протязі - протягом
  • Співпадати - збігатися
  • Діючий закон - чинний закон
  • Клітчаста тканина - картата тканина
  • Здати іспит - скласти іспит
  • Співпадіння - збіг
  • Під відкритим небом - просто неба
  • Позоритися - осоромитися
  • Уборка - прибирання
  • Що таке - що сталося
  • Мусор - сміття
  • Рибалка (як процес) - риболовля
  • Рибак (особа) - риболов, рибалка
  • Пробка (матеріал) - корок
  • Адрес - адреса
  • Гладити (білизну) - прасувати
  • Багаточисельний - численний
  • Срок - термін
  • Оптом - гуртом
  • Зря - надарма, даремно
  • Все рівно - все одно, однаково
  • По поводу - з приводу

Однако это не только лексика, которая нуждается в корректировке. Суржик также проявляется в грамматических ошибках, в частности в выборе неправильных падежных форм. Например:

"я звертаю увагУ", но "не звертаю увагИ"

"я їм борщ", но "не їм борщУ"

"я слухаю музику", но "не слухаю музикИ".

Не забываем и о звуковых ошибках: замена звуков, присущих русскому языку, на украинские. Например, мы можем слышать словосочетание "канфєта 'Бєлочка'".

В украинском языке правильно будет сказать "цукерка 'Білочка'". Или же вместо "телевізор" - "тєлєвизор". Подобные произношения свидетельствуют о влиянии русского языка на украинский.

Ранее мы писали, какое украинское слово сбивает россиян с толку.

А также вспоминали, от каких 15 самых употребляемых русизмов украинцам трудно избавиться.

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