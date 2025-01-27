Речевые ошибки и слова-паразиты: какие 25 выражений мы говорим ежедневно неправильно
Языковеды обнаружили, какие слова-паразиты чаще всего используются украинцами в повседневном общении. Эти языковые злоупотребления могут искажать правильное использование языка и мешать его чистоте.
Какие ошибки чаще всего допускают украинцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Superprof.
Суржик в речи - это не только проблема, которая возникает из-за неправильного перевода, но и из-за смешения украинских и русских элементов.
Это явление распространено во всех регионах Украины, а некоторые слова становятся неотъемлемой частью повседневной речи.
Лексика, пришедшая из другого языка, в частности из русского, может заметно искажать украинский язык, делая его менее выразительным и национальным.
Вот некоторые распространенные слова-суржики, которые стоит заменить на правильные украинские варианты:
- Приймати участь - брати участь
- На протязі - протягом
- Співпадати - збігатися
- Діючий закон - чинний закон
- Клітчаста тканина - картата тканина
- Здати іспит - скласти іспит
- Співпадіння - збіг
- Під відкритим небом - просто неба
- Позоритися - осоромитися
- Уборка - прибирання
- Що таке - що сталося
- Мусор - сміття
- Рибалка (як процес) - риболовля
- Рибак (особа) - риболов, рибалка
- Пробка (матеріал) - корок
- Адрес - адреса
- Гладити (білизну) - прасувати
- Багаточисельний - численний
- Срок - термін
- Оптом - гуртом
- Зря - надарма, даремно
- Все рівно - все одно, однаково
- По поводу - з приводу
Однако это не только лексика, которая нуждается в корректировке. Суржик также проявляется в грамматических ошибках, в частности в выборе неправильных падежных форм. Например:
"я звертаю увагУ", но "не звертаю увагИ"
"я їм борщ", но "не їм борщУ"
"я слухаю музику", но "не слухаю музикИ".
Не забываем и о звуковых ошибках: замена звуков, присущих русскому языку, на украинские. Например, мы можем слышать словосочетание "канфєта 'Бєлочка'".
В украинском языке правильно будет сказать "цукерка 'Білочка'". Или же вместо "телевізор" - "тєлєвизор". Подобные произношения свидетельствуют о влиянии русского языка на украинский.
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