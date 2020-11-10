Мотоцикліста, який побив дідуся в Києві, наздогнала розплата

У Києві мотоцикліста, який побив дідуся, змусили вибачитися (колаж: РБК-Україна)

У Києві мотоцикліст напав на пенсіонера, але водія-хама змусили вибачитися на камеру

Водія мотоцикла, який побив дідуся в Києві, наздогнала розплата. До хама прийшов натовп дебелих хлопців, щоб "взяти у нього інтерв'ю". Мотоцикліст представився Вадимом, і пояснив, чому вдарив пенсіонера ногою в живіт.

Зазначимо, що гучний конфлікт почався після того, як пенсіонер пакетом в обличчя зупинив мотоцикліста, який мчав по тротуару. Водій визнає, що неправий за порушення ПДР, але удар у відповідь, мовляв, був реакцією.

Вадим відповів також і за коментарі товаришів, які зловтішалися в момент побиття. Він каже, що удар був один, вдарив він, після чого поїхав.

Мотоцикліст не проти того, щоб знайти дідуся і особисто перед ним вибачитися.

Він визнав, що винен у порушенні, але намагався виправдати свої дії своєї природною реакцією.

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Мотоцикліста, який напав на пенсіонера, змусили вибачитися

Нагадаємо, що інцидент стався в Києві нещодавно. Мотоцикліст вдарив дідуся, після того, як пенсіонер зупинив порушника "пакетом в голову".

Пізніше з Instagram мотоцикліста, стало зрозуміло, що мотоцикліст є офіційним представником швейцарської компанії Motorex. В коментарях він і його друзі зловтішалися після вчинку.