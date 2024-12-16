В жутком ДТП погибла дочь участницы "Х-Фактора" (фото)

Детали жуткого ДТП

Авария произошла 15 декабря. В полиции Львовской области уже рассказали, что 23-летний водитель на BMW "вылетел" на встречную полосу, а затем его машина врезалась в грузовик. В результате тягач DAF столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

"Водитель легковушки оставил транспортное средство и скрылся с места происшествия. От полученных в результате ДТП травм на месте погибли семь пассажиров микроавтобуса, три человека были травмированы - 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель Mercedes Sprinter и его 23-летняя пассажирка", - сообщали правоохранители и отмечали, что водителя BMW уже задержали.

А потом стало известно, что среди погибших была дочь звезды шоу "Х-Фактор" Ирины Борисюк - Рената Дзигасова, которая родилась в апреле 2000 года.

Ирина Борисюк и ее дочь (фото: instagram.com/borysiuk_iryna)

Информацию об этом подтвердили как СМИ, так и в Тернопольский музыкальной школе имени Михаила Вербицкого.

"Непоправимое горе ворвалось в жизнь нашей коллеги Ирины Борисюк. Сегодня трагически погибла в автокатастрофе ее дочь, выпускница нашей школы - Дзигасова Рената. Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери родного ребенка", - говорилось в посте.

Сообщение о гибели дочери певицы (скриншот)

А подруга семьи рассказала изданию "20 хвилин", что дочь певицы хотела отпраздновать Рождество с родственниками, а потому ехала домой из-за границы.

"Рената в течение последних лет проживала и работала за границей. Молодая и талантливая скрипачка вместе с оркестром гастролировала, а когда выступления закончились, поехала домой, в Украину, чтобы рождественские праздники провести с родными. До дома оставалось чуть больше ста километров", - отметила знакомая.

Дочь Ирины Борисюк (фото: instagram.com/borysiuk_iryna)

Что известно об Ирине Борисюк

Певице 46 лет. Она принимала участие в первом сезоне шоу "Х-Фактор". Также Борисюк была ведущей проектов "Танцы со звездами" и "Фермер ищет жену".

Ирина Борисюк (фото: instagram.com/borysiuk_iryna)

А до участия в шоу талантов Ирина работала преподавателем в Тернопольской школе. Борисюк замужем, Рената была ее единственной дочерью.