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"Жуткие ощущения": Екатерина Кухар оказалась в эпицентре землетрясения

Екатерина Кухар оказалась в эпицентре землетрясения (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Украинская балерина Екатерина Кухар рассказала, что минувшей ночью в командировке ей пришлось ощутить на себе мощное землетрясение в 6,5 баллов по шкале Рихтера. Толчки были настолько сильными, что она проснулась

Детали артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины им. Тараса Шевченко сейчас вместе с коллегами находится в Чили. Буквально вчера артисты дали Гала-концерт, а ночью они проснулись от землетрясения.

"Сегодня ночью проснулась от странного ощущения, первый раз в моей жизни был опыт сильного землетрясения в 6,5 баллов по шкале Рихтера. А мы на 17 этаже. Жуткое такое ощущение, когда все шатается. Кровать, телевизор, лампы. Но две минуты и все, слава Богу, закончилось", – рассказала Екатерина.

Она призналась, что в какой-то момент ей стало так страшно, что она хотела одеваться и бежать на улицу. Но толчки прекратились.

Скриншот

Екатерина Кухар – заслуженная артистка Украины. Она в браке с народным артистом Украины и своим партнером по танцам Александром Стояновым. В семье подрастают двое детей. Сейчас она ездит по миру и популяризирует Украину. Кроме театра у Кухар есть еще одно занятие – она одна из судей проекта "Танцы со Звездами".

В начале полномасштабного вторжения она была на гастролях в Берлине, а дети были в Киеве – эти дни она называет сложными в жизни. Спустя некоторое время с помощью родственников она вывезла детей во Францию.

Напомним, ранее мы писали о том, что Линдси Лохан стала матерью.

А также рассказывали, что Полякова решала подать в суд на известный информационный сайт.

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ЧилиЕкатерина Кухар