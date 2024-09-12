Жуткая традиция "Дня мертвых". В Индонезии каждый год извлекают тела из могил и делают с ними селфи

В городке Тораджа в Индонезии каждый год отмечают праздник Дня мертвых. В этот день люди сообщества, которых насчитывают сотни тысяч, вытаскивают трупы своих умерших родственников из могил, убирают и одевают их перед тем, как проводить с ними время, общаться и зажигать для них сигареты.

Это ежегодная традиция, которая происходит в конце августа, перед сезоном посева в Панггале, Северная Тораджа, Южный Сулавеси. И хотя ритуал выполняют уже далеко не первый год, фотографии со Дня мертвых каждый раз впечатляют.

Ритуал Манене - это когда местные жители вдохновляются верой общины в бесконечную связь между жизнью и смертью. Они взаимодействуют с мумифицированными труппами, как с живыми, очищают их могилы и заменяют украшенные гробы, прежде чем уложить их обратно.

Весь акт воспринимается как нечто вроде второго похорон, и принимаются меры, чтобы предотвратить разложение тел. Обычно трупы возвращают в новые гробы с подарками. А в современную эпоху жители племени используют свои смартфоны, чтобы сделать фотографии в память со своими умершими родственниками.

Родственники из других городов обязательно приезжают на Манене, чтобы устроить трапезу, обменяться сказками и показать уважение к умершим. А у молодого поколения есть возможность увидеть своих предков, которых не видели при жизни.

Ритуал в Тораджа с умершими (фото: Getty Images)

Семьи Тораджа часто хранят мумифицированные трупы недавно умерших в своих домах месяцами, иногда годами. Они их оплакивают, готовятся и откладывают деньги на погребение, которое, по их мнению, чрезвычайно важно.

Иногда они используют "Тонконан" - здание, специально предназначенное для размещения мертвых перед погребением. Жителям приходится влезать в большие долги из-за похорон, поскольку они придают большое значение смерти как важнейшему аспекту жизни.

Умерших они мумифицируют и ухаживают за трупами так, словно они все еще живы. Они верят, что после смерти душа остается в доме, поэтому всех умерших волнует еда, одежда, вода, сигареты и многое другое. Для того чтобы скрыть неприятный запах, семья хранит рядом с трупом сушеные растения. Чем лучше сохранится труп - тем лучше будет будущее для всей семьи.

С умершими они общаются как с живыми, и часто их включают в семейные трапезы. Умерших родственников потом кладут в гробницу в свежей одежде. Также им дают новую обувь, шляпы, солнцезащитные очки, шорты, часы.

Для поддержки мумифицированных трупов используют палки, а чистят их сухими кисточками.

Что интересно, народ Тораджа является преимущественно протестантским христианским сообществом, проживающим в стране, где большинство являются мусульманами. Но ежегодная традиция остается укорененной в их культуре веками.

Для них смерть тела не воспринимается как внезапное событие, и предпринимаются попытки сохранить умерших частью семьи. Согласно их древней системе верования, дух умершего человека должен вернуться в свою деревню происхождения. Они верят, что дух мертвых живет среди них, живых, заботится о них, благословляет.

Ритуал в Тораджа с умершими (фото: Getty Images)

Считается, что фестиваль Манене начался с городка Баруппу. Согласно легенде, местный охотник Понг Румасек во время путешествия везде горы и лес нашел труп, гнивший под деревом. Он его помыл, одел в одежду и провел похороны со всем уважением. После этого он считал, что ему стало везти в жизни.

В то время похороны покойного проводились в несколько дней, чтобы семья могла накопить немного денег, чтобы заплатить за нравственное захоронение. Сейчас процесс похорон может стоить до 500 000 долларов США, что может занять годы. И все это время тело сохраняется и считается "больным".

Последнее дыхание буйвола, приносимого в жертву во время соло-ритуала рамбу, указывает на официальную кончину "больного". Чем больше буйволов будет принесено в жертву, тем скорее дух откроет свой путь на небо. Если жертвы не будет, то считается, что дух никогда не достигнет неба.

Для жителей среднего достатка лучшее количество буйволов - 24. На рынке в Рантепао один буйвол может стоить до 40 000 долларов США.