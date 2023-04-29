В Москве напали на девушку из-за футболки с украинским флагом: чем все закончилось

В Москве на выставочном комплексе ВДНХ на девушку в футболке с украинским флагом напала прохожая. Скандал закончился в полиции.
Видео было опубликовано в российских Telegram-каналах.
На опубликованном ролике видно, что прохожая пристает к девушке, утверждая, что она не имеет права ходить в футболке с таким принтом.
"Вот эта овца ходит с флагом Украины", - сказала она.
В ответ девушка в футболке с украинским флагом вела себя спокойно и пытается успокоить разъяренную женщину.
Однако та вызвала на место происшествия полицию, после чего обе были доставлены в полицейский отдел. Там они написали друг на друга заявления.
Впоследствии нападавшая прокомментировала инцидент и заявила, что ей просто не понравилась футболка.
"Я подошла к ней и спросила: девушка, можно сфотографирую вашу футболку? Какого хр*на в Украине наши российские флаги сжигают, за Георгиевскую ленту сажают в тюрьму, а эта дрянь может ходить с этим флагом спокойно по Москве", - сказала она.
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