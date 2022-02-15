У Росії жінка народила дитину і викинула її з вікна: шокуючі деталі НП

Що відомо про НП

За попередньою інформацією, 14 лютого близько 21.00 30-річна жінка після домашніх пологів помістила дитину в пакет і викинула з вікна 4 поверхи житлового будинку на вул.Ставропольська.

На місце НП приїхали медики і госпіталізували жінку і народженого малюка. Відзначається, що немовля вижило після падіння.

Місцева прокуратура поставила на контроль встановлення всіх обставин і прийняття процесуального рішення за даним фактом.

Більше подробиць про шокуючий інцидент поки не повідомляється.