У Москві підірвався судимий за зґвалтування найманець "ДНР"

У Москві в результаті вибуху у власній квартирі загинув 55-річний громадянин РФ Михайло Карушин (Шурин), який був терористом "ДНР" і вбивав українців на Донбасі.
Як пише російське видання 360tv.ru, вибух прогримів на кухні.
Тіло загиблого знайшла його літня мати, яка в момент вибуху була в сусідній кімнаті.
За інформацією ЗМІ, в 2015 році "Шурин" брав участь у бойових діях на сході України і привіз звідти боєприпаси, які зберігав у квартирі.
Деякий час тому він переніс інсульт, шукав роботу, але не міг працевлаштуватися.
У свій час найманець працював у правоохоронних органах. Однак пішов він звідти зі скандалом - за статтею про зловживання службовим становищем. Мова у кримінальній справі йшла про те, що Михайло був судимий за зґвалтування 20-річної затриманої.
Після звільнення чоловік працював оператором довідкової служби, електриком, інструктором з рукопашного бою і будівельником дачних будинків. А потім вирішив піти найманцем на Донбас. Пройшов підготовку на одній з баз в Ростовській області. Прибув до України 4 лютого 2015 року в розпорядження до Сивого.
Відтоді Михайло значився в списку сайту "Миротворець".
Російські журналісти припускають, що причиною загибелі бойовика стало те, що він, будучи в стані сильного алкогольного сп'яніння, намагався розібрати на кухні гранту, привезену з війни. Хоча не виключається і самогубство.
Раніше ми писали про те, що з'явилося відео, як снайпери "Л/ДНР" прикриваються маленькими дівчатками і жінками.
Нагадаємо також, що нещодавно в Україні викрили агента ФСБ, який намагався підірвати стратегічний об'єкт і готував вбивства військових.