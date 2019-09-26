У Москві вбили терористку "ЛНР", причетну до трагедії в Одесі (фото)

У мережі повідомили про вбивство в Москві (ФР) терористки з угруповання "ЛНР". Тіло 29-річної Катерини Токаренко виявили в квартирі зі слідами насильницької смерті. Про це передає відомий блогер Necro Mancer у своєму Twitter.

ЗрадницяюУкраїни було знайдено у ванній кімнаті зі зламаною шиєю.

Токаренко - уродженка Івано-Франківська. Проживала в Одесі. З самого початку російської інтервенції долучилася до бойовиків на Донбасі.

Токаренко Катерина з угрупування "ЛНР" була вбита у Москві (Фото із соціальних мереж)

Згідно з даними на сайті "Миротворець", вона була активною учасницею антиукраїнських акцій під керівництвом відомого російського найманця Олексія Івакіна (інші імена: Німець, Зелений, Олексій Бетрункен, Олексій фон Бетрункен), який з лютого 2014 року займався прийомом і розміщенням в Одесі російських терористів, які брали участь у подіях на Куликовому полі.

Токаренко за свою діяльність отримала від "ЛНРівців" кілька "нагород".

Токаренко Катерина з угрупування "ЛНР" була вбита у Москві (Фото: скрін twitter.com/666_mancer)

Як повідомлялося раніше, нещодавно один з російських найманців злив у мережу фото кадрових військових РФ, які воюють проти України на окупованих територіях на Донбасі.

Також ми писали про те, що на Донбасі ліквідували ще одного бойовика, якого "ДНРівці" називали "легендою", також він відомий за позывному "Смс".