У Москві ви б таке собі не дозволили: MARUV образила фанатів своєю витівкою

9 серпня MARUV скасувала концерт в Білгороді-Дністровському (Одеська область), чим викликала гнів фанатів. Причину свого вчинку артистка пояснила в соціальній мережі Instagram, опублікувавши відповідний пост.

"Більше двох місяців спільно з організаторами ми обговорювали і погоджували всі побутові і технічні нюанси, які необхідні для нашого виступу, але на наш подив зіткнулися з відвертою халатністю і непрофесіоналізмом з боку організаторів! Повністю підтверджуючи, а потім ігноруючи всі наші умови, організатори не виконали жоден пункт технічного і побутового райдера, посилаючись на непереборні обставини ", - написала MARUV.

MARUV скасувала концерт в Україні (фото: instagram.com/maruvofficial)

Підписників дана новина шокувала. Українці впевнені, що в Росії артистка не дозволила б собі таку вільність:

Ви кинули своїх шанувальників. Люди чекали зустрічі, заплативши гроші. Багато хто важко працював, щоб відкласти на концерт. У Москві або Києві ви б таке собі не дозволили.

Якщо так триватиме, то кар'єра співачки закінчиться.

MARUV скасувала концерт в Україні (фото: instagram.com/maruvofficial)

Також коментатори зазначили, що співачка виставила особистий номер організатора, що є карною дією:

Не скасовують концерти, коли відвідувачі вже стоять у фан-зоні.

Рік пройде і я впевнений, Ви будете згодні на будь-які умови, щоб Вас тільки хтось взяв! Тільки думатимуть ще взяти чи ні. А виставляти особистий номер телефону організатора без його відома - це вже карається.

Нагадаємо, що співачка показала помітно збільшений животик.

Раніше повідомлялося про те, що MARUV розповіла про жертви, які їй довелося понести заради своєї кар'єри.

Ми також писали про те, що MARUV викликала скандал через Крим перед концертом в Києві.