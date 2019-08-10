У Москві ви б таке собі не дозволили: MARUV образила фанатів своєю витівкою

MARUV скасувала концерт в Україні
9 серпня MARUV скасувала концерт в Білгороді-Дністровському (Одеська область), чим викликала гнів фанатів. Причину свого вчинку артистка пояснила в соціальній мережі Instagram, опублікувавши відповідний пост.
"Більше двох місяців спільно з організаторами ми обговорювали і погоджували всі побутові і технічні нюанси, які необхідні для нашого виступу, але на наш подив зіткнулися з відвертою халатністю і непрофесіоналізмом з боку організаторів! Повністю підтверджуючи, а потім ігноруючи всі наші умови, організатори не виконали жоден пункт технічного і побутового райдера, посилаючись на непереборні обставини ", - написала MARUV.
Підписників дана новина шокувала. Українці впевнені, що в Росії артистка не дозволила б собі таку вільність:
MARUV скасувала концерт в Україні (фото: instagram.com/maruvofficial)
Також коментатори зазначили, що співачка виставила особистий номер організатора, що є карною дією:
Нагадаємо, що співачка показала помітно збільшений животик.
Раніше повідомлялося про те, що MARUV розповіла про жертви, які їй довелося понести заради своєї кар'єри.
Ми також писали про те, що MARUV викликала скандал через Крим перед концертом в Києві.