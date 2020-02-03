У Москві таємничо померла українка: тіло знайшли у ванній

У Москві померла 27-річна громадянка України. Дівчина була знайдена у ванній чоловіком, який привів її на знімну квартиру, щоб повеселитися. 44-річний громадянин Південної Кореї познайомився з дівчиною в московському нічному клубі, а потім запросив додому випити і продовжити вечірку.

Як повідомляє одне з російських видань, всю ніч парочка випивала спиртні напої, а на ранок дівчина пішла в душ, а чоловік заснув. Коли прокинувся і пішов у ванну - виявив там труп своєї нової знайомої. Він попрохав охорону будинку викликати швидку допомогу та поліцію.

Тіло доставили в морг для встановлення причини смерті. Слідчі з'ясовують обставини події. Джерело уточнило, що іноземець займає керівну посаду в компанії Lotte Shopping Rus. На даний момент встановлюється причина смерті українки. Розпочато слідство.

Як ми раніше писали, в Одесі через халатність лікарів померла 11-річна дівчинка, і через чотири з половиною роки після трагедії медикам оголосили про підозру, і вони повинні постати перед судом.