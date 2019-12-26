У Москві підпалили могилу Децла: хто і навіщо це зробив

У Москві вандали підпалили могилу знаменитого реп-виконавця Децла, який помер 3 лютого 2019 року прямо після концерту в Іжевську.

Як пише Mash, Кирило Тлумацький (справжнє ім'я музиканта - ред.) похований на П'ятницькому кладовищі столиці Росії. За словами матері артиста, пожежа сталася прямо на католицьке Різдво - у ніч з 25 на 26 грудня.

"Ірина Анатоліївна прийшла до могили сина, її очам постав обвуглений хрест і спалена огорожа", - повідомляє видання.

Жінка тут же пішла розбиратися до адміністрації кладовища. Там пояснили, що це могли зробити фанатки Децла, які "щодня приходять на могилу і ставлять свічки".

"Пожежа могла статися випадково, з необережності. Завтра сім'я репера планує відновлювати все", - зазначає видання.

У Москві підпалили могилу Децла

Нагадаємо, що автор хітів "Вечеринка у Децла", "Пятница", "12 злобных зрителей" та інших помер на 36-му році життя в гримерці клубу "Пош". Після виступу Тлумацький відчув себе погано. Він скаржився на ломоту в кистях, судоми. Медики, які прибули через п'ять хвилин, не змогли врятувати йому життя: репер помер від зупинки серця.

Цікаво, що кілька років поспіль у своїх інтерв'ю Кирило говорив, що планує інсценувати свою смерть у 35-річному віці і "виїхати жити на острів".