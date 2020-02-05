Шахраї придумали українцям зухвалу аферу з телефонами: подробиці

Шахраї придумали схему обману українців за допомогою мобільного телефону і шантажу. Закінчується все, за задумом зловмисників, побиттям жертви. Про затримання трійки таких умільців нещодавно звітувала патрульна поліція Дніпропетровщини.

В поліцію Дніпра 3 лютого звернувся чоловік, розповівши, що його пограбували та побили. Потерпілий розповів, що у нього напередодні вкрали мобільний телефон. Пізніше на номер його дружини подзвонили і призначили зустріч, мовляв віддадуть телефон за винагороду.

Коли чоловік прийшов на зустріч, його чекали троє молодиків. Телефон йому звичайно ж не повернули. Замість цього, у нього відібрали гроші і сильно побили, погрожуючи ножем.

За гарячими слідами двох з них затримали - ними виявилися 16-річний та 18-річний молодики. Трохи пізніше вдалося виявити і третього 31-річного зловмисника.

У Дніпрі затримали хитрих шахраїв і грабіжників (фото: facebook.com/dnipropolice)

Всіх трьох доставили до Соборного відділенню поліції Дніпра. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, розслідування триває.