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Шахраї знайшли новий спосіб "розводу" українців: у чому суть

STYLERЖиття    05.11.2019 - 12:22
Шахраї знайшли новий спосіб "розводу" українців: у чому суть
Шахраї дурять українців (Колаж РБК-Україна)

У мережі розповіли про нову схему обману довірливих українців

Шахраї в Україні не дрімають, а придумують все нові і нові способи обманювати довірливих людей. На цей раз аферисти примудрилися розраховуватись з людьми фальшивими смс-ками про нібито зарахування грошей. Про новий "розвод" повідомили в Telegram-каналі Києва Оперативного.

Чоловік, який вирішив продати смартфон на сайті olx, мало не став жертвою обману. До нього звернувся покупець нібито з Вінниці з проханням продати йому телефон, який терміново потрібен на подарунок. За телефоном повинен був приїхати таксист, після чого продавцю обіцяли перерахувати гроші на картку Приватбанку.

Шахраї знайшли новий спосіб &quot;розводу&quot; українців: у чому сутьШахраї знайшли новий спосіб &quot;розводу&quot; українців: у чому суть

Шахраї в Україні знайшли новий спосіб обману (Київ Оперативний)

"Буквально через годину приїхав "таксист" на Chevrolet (№BM8256BC). Коли я сів у машину - мені відразу прийшла смс на номер про зарахування 18000 грн з абсолютно "лівого номера" (не від Привату). Перевірив через Приват 24 - грошей не виявилося!" - написав автор посту.

Також чоловік закликав людей бути пильними і не вірити таким хитрощів з боку незнайомих людей.

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