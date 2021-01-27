Потужний вибух у Ялті занурив курорт у темряву: відео інциденту

В окупованому Криму в селищі Масандра неподалік від Ялти вибухнула електропідстанція. Через інцидент електрики не було в різних районах Ялти від 10 до 40 хвилин.

В районі події світло пропало на кілька годин. Про це повідомили на YouTube-каналі "Життя на морі", на якому також опублікували відео інциденту.

На відео видно кадри освітленого міста, потім відбувається кілька яскравих спалахів і настає темрява. У МНС заявили, що сталося коротке замикання, яке не викликало пожежі.

Вибух в Ялті на електропідстанції (відео: YouTube)

Користувачі мережі почали писати, що на підстанції стався вибух, і на місце події їхали машини швидкої допомоги. Деякі сумніваються, що це було замикання, оскільки його було видно навіть із Сімферополя.

За словами однієї жінки, перед спалахом вона чула сильний гул і вібрацію.

"Набагато нижче підстанції загорівся ліс. Там купа народу з ліхтарями щось шукають. Ліс згас, на місці люди з ліхтарями. Що шукають?", розповів Олександр Головін.

Нагадаємо, у Харкові в приватному будинку престарілих сталася сильна пожежа, через яку померли 16 осіб. Крім того, ще 11 постраждали. Після інциденту з'ясувалося, що пансіонат працював нелегально, без будь-яких офіційних дозволів.

Раніше страшна пожежа сталась в Одесі у приміщенні готелю "Сан сіті". Будинок зайнявся до третього поверху.