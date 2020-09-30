Потужний смерч у Криму шокував людей: видовищне відео

Смерч пронісся біля берегів Алушти
В окупованому Росією Криму помітили величезний смерч, який з'явився над морем та пронісся в безпосередній близькості від селища Утьос.
Стихію на узбережжі Чорного моря біля Алушти зняли на фото і відео очевидці, після чого кадри були опубліковані в мережі.
Як розповіли кримчани, смерч з'явився вранці 30 вересня. Торнадо великого розміру пронісся біля пляжу в селищі Утьос.
Під час похмурої погоди довгий хобот смерчу при "дотику" до гладі води утворив цілу вируючу "морську хмару", а той час як повітряний стовп йшов в небо і губився у великій темній хмарі.
Смерч у Криму 30 вересня пронісся біля селища Утьос (фото: instagram.com/olga_savchenko22)
Користувачі інтернету в коментарях до кадрів відзначають, що видовище вийшло дійсно неймовірним.
Відео: Смерч у Криму біля Алушти помітили 30 вересня
Відео: Смерч у Криму 30 вересня під Алуштою
Раніше ми писали, що величезний смерч під Одесою налякав людей, і в мережі з'явилося епічне відео.
Нагадаємо також, що днями під Харковом пронісся торнадо з піску до самого неба. Видовищне явище потрапило на відео.