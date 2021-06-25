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Потужна злива у Львові затопила McDonald's: шокуючі відео потопу

Автор: Тетяна Самарук

У Львові вдень 25 червня пройшла потужна злива, яка затопила не лише автомобілі й вулиці, але й будівлі.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Типовий Львів".

Так, негода народила лиха у закладі McDonald's на проспекті Соборності.

На відео видно, що на підлозі – дуже багато води. Водночас працівники намагаються вичерпати цю дощову воду на вулицю. Спочатку вони це робили швабрами, а потім у хід пішли навіть підноси.

Під час зливи відвідувачі спостерігали за цим та залишалися за своїми столиками. Тому що людям не було куди спішили, адже негода довго не вщухала.

Як відомо, негода пошкодила територію чи приміщення 7 шкіл та 9 дитячих садочків. Крім того, у Центрі дитячої та юнацької творчості Залізничного району зірвало дах.

  • В садочку №150 затопило 2 спальні та підтопило дах
  • В Музеї народної архітектури й побуту ім. К. Шептицького і парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького повалило дерева
  • Біля культурно-мистецького центру "Супутник" дерева повалили стовп
  • В Палаці Хоткевича зірвало частину даху
  • Народний дім "Левандівка" і театр "Воскресіння" частково підтопило
  • В мистецькій галереї на вул. Стефаника затопило подвір’я.

Раніше ми повідомляли, що Херсон накрило великим градом, який побив фарбу на машинах, а також залило вулиці.

Також ми писали, що у Чехії пролетів руйнівний торнадо.

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