Потужна злива у Львові затопила McDonald's: шокуючі відео потопу

У Львові вдень 25 червня пройшла потужна злива , яка затопила не лише автомобілі й вулиці, але й будівлі.

Так, негода народила лиха у закладі McDonald's на проспекті Соборності.

На відео видно, що на підлозі – дуже багато води. Водночас працівники намагаються вичерпати цю дощову воду на вулицю. Спочатку вони це робили швабрами, а потім у хід пішли навіть підноси.

Під час зливи відвідувачі спостерігали за цим та залишалися за своїми столиками. Тому що людям не було куди спішили, адже негода довго не вщухала.

Як відомо, негода пошкодила територію чи приміщення 7 шкіл та 9 дитячих садочків. Крім того, у Центрі дитячої та юнацької творчості Залізничного району зірвало дах.