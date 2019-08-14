Потужні зливи та шквали: де в Україні розгуляється стихія

Погода в Україні у середу, 14 серпня, принесе сильні опади у західні області, а на Півночі дощі очікуються короткочасні. На решті території країни буде сухо і спекотно. Про це йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Gismeteo.

Захід заллє потужними зливами, також пройдуть грози і шквали.

Температура повітря в північних та центральних областях вдень підніметься до +30...+31 градуса, а після заходу сонця стовпчики термометрів будуть варіюватися між +19 та +22 градусів.

У західних областях температура повітря в денний час очікується в межах +21...+31 градусів, а вночі - від +16 до +20 градусів.

На Сході сьогодні буде спека аж до +32 градусів, а в темний час доби термометри покажуть +16...+21 градус.

Ілюстративне фото (УНІАН)

У південних областях також вдень буде досить спекотно - від +27 до +32 градусів, а після заходу сонця "посвіжішає" до +17...+22 градусів.

Жителів столиці попереджають про грози та сильні пориви вітру, які перекочують на ранок середи з учорашнього вечора. Місцями вітер розгуляється до швидкості в 20 метрів на секунду (I рівень небезпеки, "жовтий").

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Зауважимо, що якщо 14 серпня у Києві буде ще досить спекотно, то за прогнозами синоптика Наталки Діденко вже з 15 серпня киян чекає істотне похолодання до +23... +24 градусів.

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