Морське узбережжя Криму перетворюють на смердюче болото: запах моторошний

Узбережжя окупованого Криму перетворюється на страшне болото. На декількох популярних пляжах з'явилися водорості, що гниють, і це відлякує відпочивальників своїм виглядом і моторошним смородом.

Смердючі водорості ніхто не прибирає, і вони накопичуються відразу в декількох місцях. Як пише видання УНІАН з посиланням на місцеві ЗМІ, причина такого забруднення – це нещадний видобуток піску.

Через це вже сильно постраждав унікальний заповідник Бакальська коса. Сильна течія після шторму почало заносити в Каркінітську затоку величезну кількість мертвих водоростей. Місцева окупаційна влада не хоче прибирати водорості й заявляють, що вони занесені в Червону книгу Республіки Крим.

"Проте дельфіни теж занесені в Червону книгу, але їх трупи утилізують", - обурюються місцеві жителі.

Така ж катастрофічна ситуація склалася в Бахчисарайському районі. Місцеві жителі вже зверталися до чиновників з проханням очистити пляжі від смердючих водоростей. Однак і в Піщаному ніхто не збирається займатися проблемами пляжу.

Відпочивальникам доводиться милуватися гнилявими водоростями та вдихати їх смердючий запах.

Пляжі Криму перетворюються в смердюче болото (Фото: Аделіна Гафарова)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в окупованому Криму епічно зганьбилися з туристичними сезоном.

А також розповідали про те, що у мережі з'явилися моторошні фото з пляжів окупованого Криму. У воді біля берегів купа сміття та пластику.