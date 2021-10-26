У Моршині завдяки вакцинації жодну людини не госпіталізували з COVID-19

Градоначальник розповів, що щеплення від коронавірусу на 26 жовтня отримали вже 75% жителів міста. Зараз у місті 22 хворих на коронавірус, з них 8 - вакциновані. Всі вони лікуються амбулаторно, оскільки їх стан легкий або середній.

"У нас жодна людина не госпіталізована. За весь той період, коли почалася нова хвиля, тільки один 80-річний чоловік лікувався в медзакладі, оскільки є в групі ризику", - розповів Ільницький.

За словами мера, рік тому, до початку вакцинації, ситуація була значно гіршою. Жителі міста лікувалися в лікарнях, були пацієнти на ШВЛ, п'ять осіб померло від ускладнень після перенесеного коронавірусу.

Курортне місто поступово відновлюється

Завдяки кампанії з вакцинації, в місті покращилися економічні показники. Адже курорт Моршин живе переважно за рахунок туристів. У цьому сезоні відпочиваючих стало більше в порівнянні з торішнім.

"Для нас дуже важливо, щоб вся Україна вакцинувалася і безпечно приїжджала до нас", - додав мер.

Станом на 26 жовтня першу дозу вакцини в Моршині отримали 75% жителів міста, а другу - 74%.

Зазначимо, що 23 вересня 85% шкіл Львівської області перейшли на дистанційку. Єдині два міста на Львівщині, де провакциновано понад 80% працівників шкіл - це Моршин та Трускавець. Там, дотримуючись карантинних обмежень "жовтої" зони, навчальні заклади працюють.