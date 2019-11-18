Морози і штормовий вітер: в Україну йде небезпечна погода

Погода в Україні найближчим часом суттєво зіпсується, нагадавши жителям країни про неминуче наближення зими. Синоптики попереджають про прийдешнє похолодання з нічними морозами і вітром, який буде досягати штормових значень.

Так, Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook прогнозує, що у вівторок, 19 листопада, температура повітря становитиме +3... +10 за Цельсієм, а найближчої ночі на термометрах від +4 до -4 морозу.

Виняток становитимуть Крим та Одеська область, де очікується від +3 до +8 вночі, вдень +11... +14 тепла. Найтепліше буде на Закарпатті, де повітря прогріється до значень +16 градусів.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Дощі малоймовірні, але може злегка накрапувати через тумани, які обмежать видимість на дорогах.

Над Києвом 19 листопада нависне туманна похмурість. Вночі холодно - від +1 до +4, а в околицях до -2 морозу. Завтра вдень від +5 до +7 за Цельсієм.

За словами синоптика, на цьому тижні температура повільно, але вірно, буде знижуватися. Істотних опадів не буде.

А ось 20-21 листопада до похолодання приєднається сильний вітер, який буде досягати штормових значень.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру також підтверджують прогноз Наталки Діденко. Судячи по картах на чотири дні, видно, що настав час утеплятися і готуватися до затяжного холодного сезону.

У п'ятницю, 22 листопада, практично по всій країні очікуються денні морози.

Погода в Україні (скрін: meteo.gov.ua)