Мороженое и боль в горле. Развенчан популярный миф, в который верят все

Мороженое и горло

Употребление мороженого может дать некоторое временное облегчение боли в горле благодаря охлаждению и успокаивающему воздействию. Прохладная пища и напитки снижают температуру нервных окончаний горла, что уменьшает болевые сигналы.

Однако это облегчение часто бывает кратковременным, а высокое содержание сахара в большинстве мороженого может усилить воспаление и снизить иммунитет, потенциально ухудшив состояние.

Хорошая новость заключается в том, что сейчас есть больше вариантов мороженого, чем когда-либо раньше, поэтому вы всегда сможете выбрать безопасный, вкусный и действенный вариант для себя или ребенка.

Может ли сахар в мороженом усилить боль в горле?

Одно исследование предполагает, что сахар не является идеальным компонентом для работы иммунной системы, поскольку может вызвать воспаление и ослабить способность организма бороться с инфекциями. Высокое потребление сахара может снизить эффективность лейкоцитов, играющих решающую роль в защите от болезней.

Это особенно актуально, если причиной боли в горле вирус или бактерия.

Лучшие варианты мороженого от боли в горле

Выбирайте сливочные, более мягкие сорта, которые менее вероятно раздражают горло. Ваниль и другие мягкие вкусы лучше, поскольку сильные и кислые вкусы, такие как цитрусовые или шоколад, могут усилить раздражение.

Сорта с низким содержанием сахара: высокое содержание сахара может усилить воспаление и раздражать боль в горле. Выбор мороженого с меньшим содержанием сахара или даже альтернативы без сахара может быть более мягким.

Варианты без молочных продуктов: люди с аллергией на молочные продукты могут испытывать дополнительный стресс своей иммунной системы. В таких случаях немолочные альтернативы, такие как мороженое, изготовленное на кокосовом или миндальном молоке как альтернатива.

Фруктовые сорбеты обычно без жира и фруктов. Выбирайте марку без добавленного сахара.

Избегайте мороженого с жесткими и хрустящими компонентами, оно может раздражать горло.