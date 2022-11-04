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Морил голодом и сжигал тела: под Киевом мужчине грозит срок за жестокое обращение с собаками

Фото: в Киевской области мужчина заморил собак голодом (facebook.com/police.bc.r)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области в селе мужчина содержал 11 собак и жестоко обращался с животными. Из-за его действий несколько четверолапых умерли голодной смертью, и в отношении правонарушителя ведется досудебное расследование.

Об этом 4 ноября передали в пресс-службе Белоцерковского районного управления полиции.

Случай зафиксирован в селе Пустоваровка. К правоохранителям два дня назад обратилась женщина с сообщением, что ее сосед удерживает в заброшенном здании собак и не кормит их.

"Копы" в тот же день на месте происшествия установили, что 49-летний местный содержал 11 собак породы "русский хорт", пять из которых умерли, а остальных мужчина отдал знакомым для их ухода.

Мужчина жестоко обращался с животными в селе возле Белой Церкви (фото: facebook.com/police.bc.r)

"Следователи Сквиры провели санкционированный обыск домовладения, где обнаружили следы содержания животных. Также по предварительным данным, остатки некоторых из погибших животных злоумышленник мог сжечь", - говорится в публикации.

Теперь мужчина будет отвечать перед законом. По факту жестокого обращения с животными следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины.

За содеянное мужчину могут отправить за решетку на срок до трех лет.

Полиция расследует жестокое обращение с животными (фото: facebook.com/police.bc.r)

Ранее сообщалось, что в Буче задержали мужчину, который мордовал породистых собак в питомнике.

Напомним также, летом в Днепре проучили живодера, травившего собак, а "самосуд" сняли на видео.

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