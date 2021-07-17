На море з дитиною: педіатр склав список ліків для аптечки

Так, як зараз триває пандемія коронавірусу, то деякі туристичні маршрути все ще закриті. Водночас відпочинок на деяких популярних закордонних курортах буде цілком можливий. А отже час починати обдумувати, що необхідного взяти у аптечку на море.

Аптечка повинна містити перші необхідні медичні препарати, а саме:

Нурофен таблетки 200 мг N10. Це на випадок жару та болю. Приймати по 1 таблетці після їжі 3-4 рази на день;

таблетки 200 мг N10. Це на випадок жару та болю. Приймати по 1 таблетці після їжі 3-4 рази на день; Но-шпа таблетки 40 мг N24. Цей препарат допоможе зняти біль. 1-2 таблетки 2-3 рази на добу;

таблетки 40 мг N24. Цей препарат допоможе зняти біль. 1-2 таблетки 2-3 рази на добу; Креон 10000 капсули N20 - помічник при переїданні, тяжкості і здутті живота. Приймати 1-2 капсули перед їжею або під час;

10000 капсули N20 - помічник при переїданні, тяжкості і здутті живота. Приймати 1-2 капсули перед їжею або під час; Імодіум 20 мг N6. Рекомендують приймати при діареї. 2 таблетки, далі по 1 таблетці після кожного нападу;

20 мг N6. Рекомендують приймати при діареї. 2 таблетки, далі по 1 таблетці після кожного нападу; Алерзин таблетки 5 мг N14 - антигістамінний засіб при алергії. 1 таблетка 1 раз на добу;

таблетки 5 мг N14 - антигістамінний засіб при алергії. 1 таблетка 1 раз на добу; Ніфуроксазид-Сперко капсули 200 мг N12. Рекомендують приймати, якщо є підозра на бактеріальну діарею. Дози приймання в залежності від віку;

капсули 200 мг N12. Рекомендують приймати, якщо є підозра на бактеріальну діарею. Дози приймання в залежності від віку; Гексаспрей спрей/Zipelor спрей/Strepsils intensive спрей . Це на випадок болю у горлі;

. Це на випадок болю у горлі; Смекта порошок N10 - діарея, блювота;

порошок N10 - діарея, блювота; Судинозвужувальні спреї/краплі - Називін/Отривін/Евказолін. Приймати при закладеності носа;

Приймати при закладеності носа; Феністил гель/Псило-бальзам гель використовувати при алергічній висипці або ж після укусів комарів;

гель використовувати при алергічній висипці або ж після укусів комарів; Дроплекс/Отипакс при болю у вусі;

при болю у вусі; Медетром краплі в очі - при підозрі на бактеріальну інфекцію очей;

краплі в очі - при підозрі на бактеріальну інфекцію очей; Драміна таблетки від захитування або нудоти у транспорті;

таблетки від захитування або нудоти у транспорті; Біфітен - Нео . Це синбіотик при порушеннях мікрофлори кишківника;

. Це синбіотик при порушеннях мікрофлори кишківника; Бепантен крем використовувати при сонячних опіках, порізах або саднах;

крем використовувати при сонячних опіках, порізах або саднах; Хлоргексидин/Бетадин - антисептик для обробки ран. Також потрібно взяти пластир, бинт та ватні диски.

Окрім того, педіатр рекомендує не забувати про термометр для вимірювання температури тіла. Також необхідно взяти медичні маски, рукавички, вологі серветки і антисептик.

Однак не слід забувати, що для всіх препаратів, є медичні протипоказання: