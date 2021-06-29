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У морі виявили човен-привид: на борту було 20 мертвих тіл

Автор: Анна Шиканова

Біля Британських островів у Вест-Індії виявили човен з трупами 20 осіб, у тому числі й двох дітей. Човен дрейфував за декілька кілометрів від острова Гранд-Терк.

Деталі трагедії розповіли в Associated Press.

Дрейфувальний човен помітили місцеві рибалки та повідомили про знахідку в морське відділення королівської поліції островів Теркс і Кайкос, які знаходяться поблизу. Човен відбуксирували до берега та оглянули його. На борту виявили 20 тіл, з яких двоє – діти.

Слідчі на цей момент виключили версію про насильницьку смерть людей. Зараз проводиться експертиза, щоб встановити причини смерті людей. Також встановлюються особи загиблих.

Як повідомила комісар поліції Тревор Боттінг, є версія, що човен прибув з країни Карибського басейну, і швидше за все її курс був не на Острови Теркс або Кайкос.

"Мої слідчі працюють над встановленням їх особистостей та того, як вони зустріли смерть", - повідомила Боттінг.

Хоча ці два острови є привабливими для жителів Гаїті, які від відчаю і злиднів біжать в інші країни. А Британські острови вже неодноразово використовувалися торговцями людьми в якості перевалочної бази.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Польщі жорстоко побили українців за рідну мову.

А також ми розповідали про те, що нещодавно біля берегів Ємену затонув човен з 20 мігрантами.

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