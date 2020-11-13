У Монреалі захопили заручників в офісі Ubisoft: з'явилося відео і фото

В Канаді невідомі захопили заручників в офісі Ubisoft в Монреалі на вулиці Сен-Лоран. Місцева преса інформує, що поліція вже почала спецоперацію по звільненню співробітників компанії та знешкодженню злочинців.

Як повідомляє Journal de Montreal 13 листопада, в заручниках знаходиться близько 10 людей. Згідно з іншими джерелами, захоплених людей можуть бути десятки.

Очевидці розповідають, що група невідомих затримала співробітників офісу всередині будівлі. При цьому на одному з телеканалів повідомляють, що злочинці утримують деяких людей всередині офісу, а частина заручників бігли на дах і забарикадувалися там.

Поліція Монреаля закликала жителів міста не відвідувати територію на розі вулиць Сен-Лоран і Сен-Віато.

Тим часом у мережі з'являються фото та відео з місця подій.

За словами співробітників Ubisoft в коментарях Le Journal за межами будівлі, які контактують зі своїми колегами всередині, співробітники сховалися на терасі, де повинні знаходитися протипожежні двері.

Повідомляється, що інших співробітників забарикадували в конференц-залах.

Відео: В Канаді у Монреалі захопили заручників в офісі компанії Ubisoft

Цю ж інформацію підтвердив у Twitter один з працівників Ubisoft Ерік Поуп. За його словами, частина заручників опинилася на даху будівлі.

"Це безумство! Ось моя команда на даху", - йдеться у публікації.

Також він виклав фото, зняте з висоти.

У Монреалі невідомі захопили заручників в офісі компанії Ubisoft (фото: twitter.com)

Велика ігрова компанія Ubisoft має свої підрозділи по всьому світу. Найбільшу популярність їй принесли ігрові франчайзи Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, Rainbow Six, Splinter Cell і Ghost Recon.

В канадському Монреалі невідомі захопили заручників в офісі Ubisoft(фото: journaldemontreal.com)

При цьому, за даними канадського радіо, спецоперація здійснюється у приміщенні поруч з офісом Ubisoft - повідомляється, що сталося збройне пограбування.

Ніяких офіційних даних наразі немає.

Раніше повідомлялося, що у жовтні в Монреалі поліція застрелила чоловіка, який ходив по вулиці з ножем. В одному з епізодів він хотів напасти на "копів".

Нагадаємо, що нещодавно в Грузії чоловік з автоматом і гранатою в банку захопив в заручники 19 людей.