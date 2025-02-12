RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

MONATIK устроил страстные танцы с артисткой, которая сотрудничает с Бейонсе и Рианной (видео)

MONATIK и Тасир (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец MONATIK зажег танцпол страстными движениями вместе с артисткой Тасир, которая сотрудничала с Бейонсе, Рианной и другими мировыми звездами. Именно она стала главной героиней его нового клипа "Так вмієш лиш ти".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу исполнителя.

"Так вмієш лиш ти" - это одна из самых ожидаемых работ артиста, которую готовили к выходу более трех лет.MONATIK в новом клипе (фото: пресс-служба артиста)

Режиссером видео стала Таню Муиньо, которая ранее уже работала с украинским исполнителем и имеет мировое признание.

Главную роль в клипе исполнила танцовщица Тасир - она известна сотрудничеством с Бейонсе, Рианной, Карди Би, Ашером и другими звездами. MONATIK и Тасир (фото: пресс-служба артиста)

Ее пластика и эмоциональность создают в видео эффект настоящей страсти и магнетизма.MONATIK и Тасир (фото: пресс-служба артиста)

Съемки проходили еще до начала полномасштабного вторжения. Певец отмечает, что несмотря на сложные времена, искусство помогает сохранять веру, объединяет украинцев и дает вдохновение.MONATIK и Тасир (фото: пресс-служба артиста)

Как реагирует сеть на новую работу MONATIK

Видеоклип не оставил равнодушными поклонников: в соцсетях обсуждают яркие визуальные решения и эмоциональную хореографию.

  • Вауууу, як це красиво і по-новому, колись мріяла, щоб в українських виконавців були такі фантастичні кліпи, дякую за творчість
  • Ніби квінтесенція кращих виконавців та їх фінтів зібралася в цій роботі. Спочатку - Майкл Джексон, потім - візуалізація Бейонсе, всім відомі Флінстоуни, Матриця, Наомі Кемпбел в "Матриці"
  • Таню Муїньо - браво. Я спеціально спочатку не читала, хто режисер кліпу, але в процесі перегляду і так стало зрозуміло
  • Чудова пісня, гарний кліп. Слухаю із насолодою, а головне - рідною мовою! Дякую!

 

Читайте РБК-Украина в Google News
MONATIKЗвезды шоу-бизнеса