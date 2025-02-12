MONATIK устроил страстные танцы с артисткой, которая сотрудничает с Бейонсе и Рианной (видео)

"Так вмієш лиш ти" - это одна из самых ожидаемых работ артиста, которую готовили к выходу более трех лет. MONATIK в новом клипе (фото: пресс-служба артиста)

Режиссером видео стала Таню Муиньо, которая ранее уже работала с украинским исполнителем и имеет мировое признание.

Главную роль в клипе исполнила танцовщица Тасир - она известна сотрудничеством с Бейонсе, Рианной, Карди Би, Ашером и другими звездами. MONATIK и Тасир (фото: пресс-служба артиста)

Ее пластика и эмоциональность создают в видео эффект настоящей страсти и магнетизма. MONATIK и Тасир (фото: пресс-служба артиста)

Съемки проходили еще до начала полномасштабного вторжения. Певец отмечает, что несмотря на сложные времена, искусство помогает сохранять веру, объединяет украинцев и дает вдохновение. MONATIK и Тасир (фото: пресс-служба артиста)

Как реагирует сеть на новую работу MONATIK

Видеоклип не оставил равнодушными поклонников: в соцсетях обсуждают яркие визуальные решения и эмоциональную хореографию.