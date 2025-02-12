MONATIK устроил страстные танцы с артисткой, которая сотрудничает с Бейонсе и Рианной (видео)
Украинский певец MONATIK зажег танцпол страстными движениями вместе с артисткой Тасир, которая сотрудничала с Бейонсе, Рианной и другими мировыми звездами. Именно она стала главной героиней его нового клипа "Так вмієш лиш ти".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу исполнителя.
"Так вмієш лиш ти" - это одна из самых ожидаемых работ артиста, которую готовили к выходу более трех лет.MONATIK в новом клипе (фото: пресс-служба артиста)
Режиссером видео стала Таню Муиньо, которая ранее уже работала с украинским исполнителем и имеет мировое признание.
Главную роль в клипе исполнила танцовщица Тасир - она известна сотрудничеством с Бейонсе, Рианной, Карди Би, Ашером и другими звездами. MONATIK и Тасир (фото: пресс-служба артиста)
Ее пластика и эмоциональность создают в видео эффект настоящей страсти и магнетизма.MONATIK и Тасир (фото: пресс-служба артиста)
Съемки проходили еще до начала полномасштабного вторжения. Певец отмечает, что несмотря на сложные времена, искусство помогает сохранять веру, объединяет украинцев и дает вдохновение.MONATIK и Тасир (фото: пресс-служба артиста)
Как реагирует сеть на новую работу MONATIK
Видеоклип не оставил равнодушными поклонников: в соцсетях обсуждают яркие визуальные решения и эмоциональную хореографию.
- Вауууу, як це красиво і по-новому, колись мріяла, щоб в українських виконавців були такі фантастичні кліпи, дякую за творчість
- Ніби квінтесенція кращих виконавців та їх фінтів зібралася в цій роботі. Спочатку - Майкл Джексон, потім - візуалізація Бейонсе, всім відомі Флінстоуни, Матриця, Наомі Кемпбел в "Матриці"
- Таню Муїньо - браво. Я спеціально спочатку не читала, хто режисер кліпу, але в процесі перегляду і так стало зрозуміло
- Чудова пісня, гарний кліп. Слухаю із насолодою, а головне - рідною мовою! Дякую!
К слову, ранее мы писали, что Кендрик Ламар поразил ярким выступлением на Супербоуле-2025 с SZA, Сереной Уильямс и Сэмюэлем Л. Джексоном.