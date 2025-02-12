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MONATIK устроил страстные танцы с артисткой, которая сотрудничает с Бейонсе и Рианной (видео)

Среда 12 февраля 2025 15:10
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MONATIK устроил страстные танцы с артисткой, которая сотрудничает с Бейонсе и Рианной (видео) MONATIK и Тасир (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец MONATIK зажег танцпол страстными движениями вместе с артисткой Тасир, которая сотрудничала с Бейонсе, Рианной и другими мировыми звездами. Именно она стала главной героиней его нового клипа "Так вмієш лиш ти".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу исполнителя.

"Так вмієш лиш ти" - это одна из самых ожидаемых работ артиста, которую готовили к выходу более трех лет.MONATIK устроил страстные танцы с артисткой, которая сотрудничает с Бейонсе и Рианной (видео)MONATIK в новом клипе (фото: пресс-служба артиста)

Режиссером видео стала Таню Муиньо, которая ранее уже работала с украинским исполнителем и имеет мировое признание.

Главную роль в клипе исполнила танцовщица Тасир - она известна сотрудничеством с Бейонсе, Рианной, Карди Би, Ашером и другими звездами. MONATIK устроил страстные танцы с артисткой, которая сотрудничает с Бейонсе и Рианной (видео)MONATIK и Тасир (фото: пресс-служба артиста)

Ее пластика и эмоциональность создают в видео эффект настоящей страсти и магнетизма.MONATIK устроил страстные танцы с артисткой, которая сотрудничает с Бейонсе и Рианной (видео)MONATIK и Тасир (фото: пресс-служба артиста)

Съемки проходили еще до начала полномасштабного вторжения. Певец отмечает, что несмотря на сложные времена, искусство помогает сохранять веру, объединяет украинцев и дает вдохновение.MONATIK устроил страстные танцы с артисткой, которая сотрудничает с Бейонсе и Рианной (видео)MONATIK и Тасир (фото: пресс-служба артиста)

Как реагирует сеть на новую работу MONATIK

Видеоклип не оставил равнодушными поклонников: в соцсетях обсуждают яркие визуальные решения и эмоциональную хореографию.

  • Вауууу, як це красиво і по-новому, колись мріяла, щоб в українських виконавців були такі фантастичні кліпи, дякую за творчість
  • Ніби квінтесенція кращих виконавців та їх фінтів зібралася в цій роботі. Спочатку - Майкл Джексон, потім - візуалізація Бейонсе, всім відомі Флінстоуни, Матриця, Наомі Кемпбел в "Матриці"
  • Таню Муїньо - браво. Я спеціально спочатку не читала, хто режисер кліпу, але в процесі перегляду і так стало зрозуміло
  • Чудова пісня, гарний кліп. Слухаю із насолодою, а головне - рідною мовою! Дякую!

К слову, ранее мы писали, что Кендрик Ламар поразил ярким выступлением на Супербоуле-2025 с SZA, Сереной Уильямс и Сэмюэлем Л. Джексоном.

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