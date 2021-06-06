Монатік розповів про смерть рідної людини: піт змішався зі сльозами

За словами Дмитра, цей виступ був найскладнішим в його житті. Зазвичай він любить "посидіти з колегами перед концертом, налаштуватися". Але в той день він вирішив сховатися і зібратися з думками.

"Я пам'ятаю, сльози не припинили котитися. Я згадував дуже багато, його слова. Одна думка, що він завжди хотів приїхати до Києва на концерт... Мені здавалося, що ось він зараз дивиться", - каже артист.

Скасовувати концерт було вже не можна, адже в залі чекало близько трьох тисяч глядачів. Тоді, розповідає Дмитро, він чітко усвідомив, яка нелегка професія артиста, і що таке друга сторона медалі.

"Благо, що багато танцюю. І вже з першої пісні піт змішався зі сльозами, тому ніхто нічого не побачив, але це було дуже, дуже важко", - розповів Монатік.

Він також відзначив підтримку своєї дружини, яку відчуває у всьому. Про свою дружину Дмитро говорить з великим хвилюванням і ніжністю в голосі. Музикант зізнається, що відчуває, ніби вони все життя разом.

Крім того, Дмитро додав, що вони з дружиною не проти поповнення в родині - він завжди мріяв про дівчинку. У нього з дружиною Іриною Демічевою двоє синів - Платон і Данило, 2015 і 2017 років народження.

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