Монатік розповів про смерть рідної людини: піт змішався зі сльозами

Дмитро Монатік розповів, як пережив величезне особисте горе - смерть батька. Про те, що рідної людини більше немає, мультиартист дізнався напередодні концерту, який не став скасовувати, незважаючи на трагедію.

Про це він розповів на прем'єрі фільму "Вечно танцующий человек", який випустив до свого 35-річчя.

За словами Дмитра, цей виступ був найскладнішим в його житті. Зазвичай він любить "посидіти з колегами перед концертом, налаштуватися". Але в той день він вирішив сховатися і зібратися з думками.

"Я пам'ятаю, сльози не припинили котитися. Я згадував дуже багато, його слова. Одна думка, що він завжди хотів приїхати до Києва на концерт... Мені здавалося, що ось він зараз дивиться", - каже артист.

Скасовувати концерт було вже не можна, адже в залі чекало близько трьох тисяч глядачів. Тоді, розповідає Дмитро, він чітко усвідомив, яка нелегка професія артиста, і що таке друга сторона медалі.

"Благо, що багато танцюю. І вже з першої пісні піт змішався зі сльозами, тому ніхто нічого не побачив, але це було дуже, дуже важко", - розповів Монатік.

Він також відзначив підтримку своєї дружини, яку відчуває у всьому. Про свою дружину Дмитро говорить з великим хвилюванням і ніжністю в голосі. Музикант зізнається, що відчуває, ніби вони все життя разом.

Крім того, Дмитро додав, що вони з дружиною не проти поповнення в родині - він завжди мріяв про дівчинку. У нього з дружиною Іриною Демічевою двоє синів - Платон і Данило, 2015 і 2017 років народження.

Відео: MONATIK розповів, як пережив смерть батька