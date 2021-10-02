У МОН розповіли, хто з освітян перебуває "під пильним контролем" вакцинації

Як розповіла заступниця міністра, щодня Міносвіти збирає інформацію про COVID-щеплення серед освітян. Тому ситуація з кількістю вакцинації у країні покращилася.

"У минулу п'ятницю було понад 4600 закладів на дистанційному навчанні, то сьогодні таких шкіл 3300", - каже Рогова.

Де найбільше вакцинованих вчителів

Найбільше щеплених педагогів у Києві, а також у Сумській, Черкаській, Луганській, Донецькій областях. Найменше - у Вінницькій та Одеській областях, а також на заході.

Окрім того, зараз під "пильним контролем" шість регіонів - це Волинь, Прикарпаття, Львівська, Вінницька, Одеська і Рівненська області, де на дистанційному навчанні перебуває зараз понад 40% шкіл.