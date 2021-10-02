У МОН розповіли, хто з освітян перебуває "під пильним контролем" вакцинації

В Україні вакцинація освітян прискорилася, тому на дистанційній формі навчання зараз на чверть менше шкіл, ніж було минулого тижня.
Про це в ефірі Сніданку з 1+1 розповіла заступниця міністра освіти Віра Рогова.
Як розповіла заступниця міністра, щодня Міносвіти збирає інформацію про COVID-щеплення серед освітян. Тому ситуація з кількістю вакцинації у країні покращилася.
"У минулу п'ятницю було понад 4600 закладів на дистанційному навчанні, то сьогодні таких шкіл 3300", - каже Рогова.
Найбільше щеплених педагогів у Києві, а також у Сумській, Черкаській, Луганській, Донецькій областях. Найменше - у Вінницькій та Одеській областях, а також на заході.
Окрім того, зараз під "пильним контролем" шість регіонів - це Волинь, Прикарпаття, Львівська, Вінницька, Одеська і Рівненська області, де на дистанційному навчанні перебуває зараз понад 40% шкіл.
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