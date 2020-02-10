У такі моменти не думаєш про трагедію: зірка Дизель-шоу розповів нові деталі про загибель Поплавської

Жахлива автомобільна аварія обірвала життя Марини Поплавської, учасниці колективу Дизель-шоу. З моменту трагедії минуло вже півтора року і весь колектив потроху приходить до тями, але вони досі говорять про те, що сталося з гіркотою і болем.

Зірка Дизель-шоу Єгор Крутоголов зізнався, що він намагався врятувати життя Марини Поплавської й умовляв її пересісти з небезпечного місця в салоні автобуса. Про це він згадав на передачі "Зоряний шлях" телеканалу "Україна".

"Якщо ми весь час валялися ззаду, у нас там були зроблені ліжка, то вона практично ніколи не лягала. Марина завжди сиділа попереду. І я не раз підходив до неї та говорив, що це саме небезпечне місце в автобусі: "Подивися вперед – тут суцільне скло". На що Марина мені завжди говорила: "Хлопчик мій, ця попа наїздила такий кілометраж на передньому сидінні, що не тобі розповідати, де їй сидіти". І що після такого скажеш? Ти ж не думаєш в ці моменти про трагічні наслідки", - розповів Крутоголов.

Він зізнався, що не міг і уявити, чим обернеться та фатальна поїздка. Весь колектив вважав автобус надійною фортецею на колесах. У тій аварії постраждали майже всі учасники колективу і травми Крутоголова досі дають про себе знати.

"Ще шкутильгаю трохи, але ми працюємо над цим. У липні зробили операцію, перешили дві зв'язочки. Реабілітацію ми закінчили з горем навпіл, поїхали на концерти, там і розробляємо. Але, принаймні, вже все більш стабільно, ніж було", - додав артист.