Момент потужного вибуху на заводі в Дніпрі потрапив на відео: усі деталі інциденту

Вибух у Дніпрі на маслозаводі "Потоки" стався в складському приміщенні пізно ввечері 28 жовтня. Для ліквідації пожежі було залучено 37 чоловік особового складу місцевого ДСНС і 7 одиниць техніки, направлено 6 автоцистерн та одна автодрабина. Про це йдеться в повідомленні рятувальників вранці 29 жовтня.

Зазначається, що загальна площа руйнування склала 4200 "квадратів". Був повністю зруйнований склад, а в приміщенні адміністративно-побутового корпусу вибиті двері та вікна. У складському приміщенні горів шрот на площі 200 квадратних метрів.

Олійноекстракційний завод "Потоки" розташований на вул. Байкальська, 9 в Індустріальному районі.

У Дніпрі на заводі "Потоки" прогримів вибух та сталася пожежа (Фото: dp.dsns.gov.ua)

Зараз правоохоронці встановлюють причину пожежі та вибуху.

На щастя, жертв і постраждалих немає.

Моменту вибуху на заводі було знято з Правого берега на камери "Ситуаційного центру міста Дніпра". Відео опубліковане на Facebook-сторінці "Дніпро оперативний".

Вибух був настільки потужний, що місцеві скаржилися на "землетрус".

Вибух у Дніпрі на заводі "Потоки" був дуже потужний (Фото: facebook.com/dneproperatyvnyi)

"Будинки в радіусі кількох кілометрів труснуло ак, що люди подумали - землетрус", - йдеться в публікації.

Крім того, у зв'язку з вибухом на заводі "Потоки" мешканцям прилеглих районів на Лівобережжі міста рекомендували не відкривати вікна.

Вибух у Дніпрі на заводі "Потоки" - людям рекомендували не відкривати вікна (Фото: facebook.com/dneproperatyvnyi)

Прилади моніторингу фіксують підвищений вміст у повітрі пилу різних фракцій.

У Дніпрі на заводі "Потоки" прогримів потужний вибух (Відео: facebook.com/dneproperatyvnyi)

У Дніпрі на заводі "Потоки" прогримів вибух та сталася пожежа (Відео: facebook.com/dneproperatyvnyi)