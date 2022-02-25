Молоді герої-гвардійці, котрі відбили Гостомель, показали бойовий прапор

На знімку видно, що зовсім молоді герої-гвардійці посміхаються і показують прапор-оберіг.

"Наші гвардійці зі своїм прапором, пошматованим уламками після сьогоднішнього бою. Передають вам усім вітання і кажуть, що ми переможемо!" - йдеться в публікації.

Нацгвардійці, які відбили в російських військових аеродром Гостомель (фото: facebook.com/RapidReactionBrigade)

У Нацгвардії також розповіли, як починалася атака на Гостомелі, і показали фото величезної воронки після попадання ракети.

"Сьогодні близько 7:00 ранку російська "високоточна" ракета розірвалася біля цивільного житлового будинку в Гостомелі, де мешкають у тому числі діти. Вибухом і уламками в будинку повибивало шибки, дивом ніхто з цивільних не постраждав. Збережемо для трибуналу над російськими військовими злочинцями", - йдеться в повідомленні.

Сліди "русского мира" в атакованому РФ Гостомелі (фото: facebook.com/RapidReactionBrigade)

Нагадаємо, перед цим в Міноборони повідомили, що українські військові не дали висадитися в Гостомелі основним силам російського десанту.

Там тривали бої з передовою групою російського десанту, яка зазнала втрат після вогневого ураження і в підсумку була ліквідована