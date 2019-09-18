Молоду українку жорстоко вбив голлівудський сценарист: спливли моторошні деталі

Вбивство 30-річної українки Яни Касьян, яке відбулося в Голлівуді кілька років тому, обростає новими жахливими подробицями.

Яна Касьян (скріншот)

Як відомо, молоду киянку вбив її цивільний чоловік - відомий сценарист, автор популярних коміксів "Синдром" Блейк Лейбел. За словами американських поліцейських, перед тим, як вчинити звірячий злочин, чоловік бив, ґвалтував, катував свою кохану. Більш того, з тіла жінки була відкачана вся кров...

Яна познайомилася з Блейком у 2014 році в Лос-Анджелесі. Через рік українка завагітніла. У пари народилася дочка, якій на момент трагедії було всього кілька тижнів. Цікаво, що Лейбел є сином мільйонера, магната будівельного бізнесу і колишнього олімпійського чемпіона.

Блейк Лейбел (скріншот)

Що ж спонукало його піти на вбивство матері своєї дитини? У цьому спробують розібратися ясновидці, учасники проекту "Слідство ведуть екстрасенси" Жанна Шулакова, Ганна Гальєрс і Ярослава Федорова.

Так, під час перебування Анни Гальєрс в США до неї прийшов дух покійної Яни.

"Вона молода, красива, довге чорне волосся. Але небіжчиця була вся біла, як знекровлена. Вона просила їй допомогти", - говорить екстрасенс.

Але чому дух померлої в страшних муках дівчини прийшов до екстрасенса? Яку історію він хоче розповісти ясновидцям?

"Вона просила допомогти їй піти з цього світу. Але я не розумію, що її тут тримає. Я відчуваю - в її вбивстві є якась таємниця", - розповідає Гальєрс.

Яна Касьян (скріншот)

Про всі подробиці розслідування вбивства Яни екстрасенси розкажуть 18 вересня о 19:00 у прем'єрному випуску проекту "Слідство ведуть екстрасенси" на каналі СТБ.