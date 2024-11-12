У молодой женщины самый счастливый день в жизни превратился в кошмар: что с ней случилось

День рождения долгожданного малыша превратился в кошмар для 30-летней женщины. Этот день должен был стать самым счастливым в ее жизни, а вместо этого чуть не разрушил все, что у нее было.

Что случилось с молодой женщиной во время родов и что стало причиной скандала, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Oddity Central.

30-летняя женщина из Шанхая родила малыша с помощью кесарева сечения. И новорожденный ребенок сразу стал причиной скандала, потому что он был темнокожим! Молодая китаянка была в панике и, как она утверждает, никогда не была в Африке и не общалась никогда с темнокожими мужчинами.

Но хуже всего случилось, когда малыша увидел ее муж. Он просто отказался брать своего новорожденного сына на руки.

В отчаянии женщина обратилась в социальные сети и рассказала свою печальную историю. Она попросила совета у других женщин, потому что не знает, как справиться с этой ситуацией.

По ее словам, после родов, когда пришла пора для ее мужа впервые встретиться с сыном, он просто посмотрел на него ошарашенными глазами и отказался его держать. Он не только не проявил радости или интереса к ребенку, но еще потребовал провести тест на отцовство.

Женщина согласилась, потому что знала, что докажет отцовство своего мужа. Однако сама ситуация ее сильно расстроила, она считает, что мужчина поступил несправедливо и доверие между ними нарушено.

Ее пост в соцсетях стал вирусным и многие высказались в поддержку молодой мамы. Некоторые даже нашли причину, почему кожа малыша была темной.

"Это явление может происходить естественным образом у новорожденных, поскольку их кожа тонкая, а кровообращение плохое. Очень часто после рождения она темно-красная, а со временем кожа становится белой", - пояснил один эксперт.

"Это очень распространенное явление. Со временем цвет кожи станет светлее", - написала одна из женщин.

Многие комментаторы были озабочены отношением мужа к молодой маме и ребенку. Они посоветовали поговорить откровенно и серьезно с ним, когда появятся тесты на отцовство.