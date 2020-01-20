Молодий український спортсмен помер після загадкової ДТП: деталі трагедії (фото)

У Херсоні помер у реанімації молодий спортсмен веслувальник-академіст Євген Оторвін. Хлопець потрапив у лікарню після того, як його збив автомобіль на пішохідному переході в центрі міста. Про це розповіли у місцевій федерації академічного веслування на сторінці в Facebook.

Зазначається, що загадкова ДТП сталася на перетині вулиць Калнишевського та Перекопської пізно ввечері 15 січня. Спортсмен в той день познайомив свою дівчину з батьками, потім провів обраницю та повертався додому.

Після аварії Євгена госпіталізували у важкому стані. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя спортсмена - він помер 17 січня.

"Справжній боєць. Перспективний і талановитий спортсмен. Щира людина. Надійний друг. Справжній чоловік. Улюбленець батьків. Душа друзів. Майже... доросла і самостійна людина... майже..." - йдеться у публікації Федерації.

Євген Оторвін був студентом Херсонського державного університету, навчався на факультеті фізичного виховання і спорту на 2-му курсі. Хлопець професійно займався академічним веслуванням.

Євген Оторвін (Фото: facebook.com/khersonfederationofacademicrowing)

Як пише в мережі Світлана Уваркіна, хлопець був сином її подруги і жив по сусідству. У коментарях до посту Херсонської федерації академічного веслування вона навела слова друга загиблого - Микити Фірсова - про деталі трагедії та про те, що спортсмена нібито збив прикордонник за кермом службового авто.

У Херсоні помер спортсмен Євген Оторвинпосле аварії (Фото: instagram.com/niktarioon)

"Мене звати Фірсов Микита Олександрович. Я пишу цей пост, тому що 15.01.2020 о 11 годин вечора збили мого кращого друга Оторвіна Євгена Віталійовича. Його збили на службовому автомобілі ДПСУ. За кермом був прикордонник. Євген пролежав у комі добу, після чого помер. У ту ніч він проводжав свою дівчину. Вона живе і навчається в спортивному училищі на вул. Петра Калнишевского. Дорогою додому (після того як провів її) він переходив вул. Перекопську (по пішохідному переходу, між Ювілейним та Палацом піонерів) на якій його збила машина. Водій перевищив швидкісний ліміт. Внаслідок зіткнення він отримав черепно-мозкову травму, перелом стегна і пошкодження спинного мозку.

Я пишу цей пост не для того щоб зібрати гроші або похайпити... Я хочу попередити вас про те, що це може трапитися з кожним. Уважно стежте за дорогою. Не переходьте дорогу у недозволеному місці, в навушниках, не відволікайтеся на телефон. А водіям хочу сказати, щоб ви уважно стежили за дорогою і не порушували ПДР. Я хочу щоб світлофори в м. Херсон працювали цілодобово, як і в будь-якому іншому нормальному місті!

Поширте цей пост по своїм соцмережам. Я хочу, щоб убивця був покараний, бо цю справу вже намагаються зам'яти. Євгену було всього лише 19 років.. Дивіться по сторонах!..." - написав Фірсов у своєму Instagram.

У Херсоні помер спортсмен Євген Оторвіин після ДТП (Фото: скрін поста instagram.com/niktarioon)

Євген Оторвін помер в реанімації після ДТП в Херсоні (Фото: скрін поста facebook.com)

Користувачі мережі висловлюють співчуття рідним і близьким загиблого хлопця.

Який жах! Так несправедливо!!! Земля пухом!

Який жах, дуже шкода хлопчика... Співчуваю батькам.

Співчуваю.

Сумно! Співчуття батькам, рідним, друзям! Як це могло бути у такий пізній час!? Машин практично немає! По теорії ймовірності - це майже неможливо! Щось не те!

Світла пам'ять! Важко що-небудь сказати...

Це страшно, коли вмирають діти! Так бути не повинно бути! Царство небесне!

У Херсоні помер веслувальник Євген Оторвін (Скрін коментарів facebook.com/khersonfederationofacademicrowing)