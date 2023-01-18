Новолуние перевернет жизнь с ног на голову: у каких знаков Зодиака все пойдет не по плану

Овен

Этот период для Овнов станет сложным. Из-за своей импульсивности и пылкости они могут запутаться в жизненных играх и потерять равновесие. Возможны отмены планов или встреч, и из-за этого возникнут конфликты.

Овнам рекомендуется взять себя в руки, набраться терпения и не терять самообладания, какие бы нестандартные ситуации не произошли в их жизни.

Водолей

Трудности в Новолуние коснутся и Водолеев. У этого знака врожденная жажда свободы, что делает их более эгоистичными. Они предпочитают справляться с трудностями самостоятельно и не любят принимать помощь у других. При этом они охотно помогают другим людям, в том числе и материально.

Все эти черты характера Водолеев в Новолуние могут сыграть плохую службу. Деньги в срок им, скорее всего, вернут. А финансовые дела будут не на высоте, поэтому конец месяца будет омрачен трудностями.

Козерог

Представителям этого знака нужно будет найти новую опору в дни Новолуния. Им нужно забыть о шаблонах прошлого и аккуратно войти в новый цикл жизни. Возможно, для этого придется выйти из собственной зоны комфорта. Это позволит сохранить комфорт тела и разума.

Пройти сложный период поможет анализ своих ежедневных привычек и новый распорядок дня. Стоит подумать о реорганизации своего пространства - дома или на работе. Даже небольшие изменения позволят почувствовать себя намного лучше.